روسيا تمتنع عن تأييد قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة فى السودان خلال رمضان

امتنعت روسيا عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف القتال خلال شهر رمضان المقبل، بين الجيش السوداني وميلشيات الدعم السريع.

وقالت روسيا إن المبادرة البريطانية منافقة لأن مجلس الأمن فشل في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة بسبب استخدام واشنطن المتكرر لحق النقض.

وأيدت 14 دولة القرار الذي اقترحته بريطانيا، بينما امتنعت روسيا فقط عن التصويت على القرار الذي دعا "جميع أطراف الصراع إلى البحث عن حل مستدام للصراع من خلال الحوار"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

ويحتدم القتال في السودان منذ 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والذي خلف آلاف القتلى وملايين النازحين.

ويدعو النص، وبحسب وكالة فرانس برس جميع الأطراف إلى تبني "وقف فوري للأعمال العدائية" قبل شهر رمضان، وهو وقت الصيام والصلاة والتأمل للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

ودعا الأطراف المتحاربة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" عبر الحدود وخطوط القتال.