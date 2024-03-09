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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إطلاق 3 قوافل بيطرية علاجية مجانية لدعم صغار المربين بمراكز الجيزة

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة عن إطلاق 3 قوافل علاجية مجانية بعدد من مراكز المحافظة خلال الفترة من 03/03/2024 وحتى 7/03/2024، وذلك ضمن الخدمات المقدمة لصغار المربين ضمن برنامج حياة كريمة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد، وكيل الوزارة– مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

3 قوافل بيطرية علاجية مجانية

وأوضحت المديرية أن القوافل البيطرية تم تنظيمها بناحية كل من قرية السعودية– وحدة الماتنا إدارة العياط يوم الإثنين 04/03/2024 وبالجهود الذاتية للمديرية، وقرية باجة الشيخ- وحدة الرقة إدارة العياط يوم الثلاثاء 05/03/2024 وبالجهود الذاتية للمديرية، ومنطقة ناهيا– إدارة كرداسة يوم الأربعاء 06/03/2024 وبالتعاون مع المركز القومى للبحوث.

وأشارت مديرية الطب البيطري بالجيزة إلى أن جهود القافلة البيطرية بقرية السعودية أسفرت عن رش 500 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وعلاج 183 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، وعلاج 47 رأسًا من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، بالإضافة إلى أخذ 13 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ32 رأس ماشية، وتنظيم ندوات إرشادية عن مرض حمى الثلاثة أيام.

وأوضحت المديرية بيان أعمال قافلة باجة الشيخ إدارة العياط على النحو الآتي: رش 750 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وعلاج 213 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، وعلاج 37 رأسًا من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، وعمل ندوات إرشادية عن أسباب الضعف العام ونقص الفوسفور فى الحيوانات.

وعن جهود قافلة ناهيا، أوضحت مديرية الطب البيطري بالجيزة أن القافلة أسفرت عن رش 1500 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج 2276 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، وعلاج 45 رأسًا من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، وعلاج 3086 طائرًا ضد الأمراض البكتيرية، وعمل ندوات إرشادية عن تسمين العجول وتركيب العليقة المتوازنة.

مديرية الطب البيطرى مراكز المحافظة الخدمات المقدمة صغار المربين وزير الزراعة اللواء أحمد راشد السيد القصير

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