خلال 2023.. تحصين 114 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر عن تحصين 114629 حيوانا ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ضمن إنجازات ونجاحات رجال الطب البيطري فى عام 2023 لخدمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة ربوع المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور طارق لطفي نجحت في تحقيق تنوع فى الجهود والأنشطة على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال عام 2023 الماضي منها تحصين 15081 حيوانا ضد نيموباك، و27227 حيوانا ضد مرض الجلد العقدي، و16146 حيوانا ضد جدري الضأن، و14605 حيوانات ضد طاعون المجترات الصغيرة،وفي نشاط التلقيح الاصطناعي بلغ إجمالي الملقح من إناث الأبقار والجاموس 7682 والإيجابي 2061 بإجمالي 3232 حالة متابعة بنسبة 79%، ومتضمنة 6576 ملقح إناث الأبقار والإيجابى 1733، و1106 ملقحات إناث الجاموس والإيجابي 328.

كما شمل إجمالي عدد الحيوانات المصابة بالطفيليات الداخلية والخارجية خلال نفس العام: 95500 الرش، و3003 العلاج الجماعي، وعدد الحيوانات التي تم علاجها بمشروع العلاج الاقتصادي 6951 رعاية وعلاج و1751 رعاية تناسلية، وعدد الحيوانات المعالجة بالقوافل البيطرية 2522 رعاية وعلاج، 281 رعاية تناسلية، وفي التأمين على الماشية وصلت عدد الحيوانات إلى 22726 حيوانا مؤمنا عليه، و17084 حيوانا مرقما بأرقام بلاستيكية كبيرة، و3542 حيوانا مرقما بأرقام بلاستيكية صغيرة، وبالنسبة للندوات الإرشادية والدورات التدريبية فقد بلغت 223 ندوة إرشادية، و1648 حملة توعوية ارشادية خلال لجان التحصين.

وأضاف أنه في مجال عمل المجازر حول الأقصر بلغت إجمالي الكميات التي تم الإشراف على استلامها والكشف البيطري عليها من اللحوم والدواجن 257 طنا و883.070 كجم، ومذبوحات مجازر اللحوم الحمراء والماشية بلغت إجمالي المذبوحات 8137 رأسا.

وبالنسبة لمضبوطات اللحوم ومنتجاتها، بلغت إجمالي المضبوطات 2302.700 كجم (لحوم ودواجن وأسماك ومصنعاتها )، بواقع 192 محضرا، وفي اختبارات السل والبروسيلا وإنفلونزا الطيور بلغ إجمالي أختبارات البروسيلا 6859 رأسا، تضمنت 5809 أبقار وجاموس، و1050 من الأغنام اوالماعز مع عدم وجود أي حالة إيجابية، وإجمالي اختبارات الدرن 146 من الأبقار والجاموس مع عدم وجود أي حالة إيجابية، وعدم وجود أي حالة إصابة بأنفلونزا الطيور، وعدم تلقي أي بلاغ بهذا الشان.