قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشى صغار المُربين فى أسيوط

ينظم مركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لمحافظة أسيوط لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين والتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات في قرى المحافظة، وذلك في الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ يناير الجاري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وقال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة أسيوط وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تقوم القافلة بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين في قرى أسيوط.

وأوضح «فاضل» أن هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقرى ومراكز المحافظة في إطار مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، كما تقوم القافلة بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية وكذلك التلقيح الاصطناعي لتشجيع المربين على استخدام الوسائل الحديثة في التلقيح الأمر الذي يسهم في تحسين السلالات وبالتالي زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان مما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وأشار مدير معهد التناسليات الحيوانية إلى أن هذه القوافل ترتبط بالاستفادة من تطبيقات البحوث العلمية على المستوى العملي لخدمة مربي الماشية وتحسين حالة الثروة الحيوانية لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان، والالتزام بالتوصيات الصحية الصادرة عن وزارة الزراعة لتحقيق هذه الأهداف.