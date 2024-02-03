الزراعة تواصل علاج وفحص مواشى صغار المربين مجانًا فى إطار مبادرة "حياة كريمة"

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، علاج وفحص مواشي صغار المربين مجانا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث قام مركز البحوث الزراعية ممثلة في معهد التناسليات الحيوانية بإطلاق قافلة بيطرية في محافظة بني سويف، وذلك في الفترة من ٣ إلى ٨ فبراير ٢٠٢٤.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع د. إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين أن هذه القافلة ستقام بالتعاون بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة بنى سويف وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد أمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

فحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات



وأضاف فاضل، أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية في قرى حياة كريمة بمحافظة بني سويف.

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اجتماعا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين، وذلك بحضور المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة آي فاينانس وبعض قيادات الوزارة والشركة.

وخلال الاجتماع أشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي، وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مشروع لحوكمة الحيازات.