"الزراعة" تطلق قافلة بيطرية مجانية في بني سويف

أطلقت مديرية الطب البيطري ببني سويف التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية بمركز الواسطى بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية.

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة تمت بالتعاون بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في بني سويف وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف "فاضل" أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلى وسونار لـ72 حالة والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ102 وعلاج الطفيليات والتجريع لـ241 حالة وتم عمل 3 عمليات جراحية وتم تحصين 81 حيوانًا بالتحصينات غير السيادية.

أوضح أنه تم فحص واختبار وعلاج تناسلى وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربى الماشية.