انطلاق فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقرى حياة كريمة بقنا

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق قوافلها البيطرية بالمحافظات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تم بدء تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة قنا لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة قنا في الفترة من ١٢ نوفمبر إلى ١٦ نوفمبر 2023.

قوافل بيطرية:

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في محافظة قنا، وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية، الممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن هذه القافلة ستقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين في قرى محافظة قنا، كما أكد فاضل أن هذه القافلة ستقوم بعدة جولات بقرى ومراكز محافظة قنا في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية. وأضاف فاضل أن هذه القافلة ستقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.

علاج وفحص أكثر من 1900 رأس ماشية مجانا لدى 994 من صغار المربين بالأقصر

وكان تم تنفيذ قافلة بيطرية في الأقصر من يوم 9 /11/ 2023 حتي 11 /11/ 2023 وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي الأقصر لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين.

وصرح د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 254 حالة.