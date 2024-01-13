السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة:معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة الفيوم

معهد التناسليات الحيوانية
معهد التناسليات الحيوانية

 

بدأ مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في قري محافظة الفيوم، وذلك في الفترة من 13 الي 18 يناير  2024.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.


وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور  عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،وبالتنسيق مع د ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية
وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل  البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، أن هذه  القافلة ستقام بالتنسيق  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطرى  في محافظة الفيوم وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية  بمركز البحوث الزراعية.

"مركز البحوث الزراعية" الرابع في الشرق الأوسط بتصنيف سيماجو الإسباني


واضاف فاضل ان هذه القافلة  سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  في قري محافظة الفيوم في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية    
واضاف فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

كان قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مركز البحوث الزراعية جاء في المركز الأول على مستوى التخصصات الزراعية في مصر، كما جاء في المركز الثاني مصريا والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال إعلان نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago.

جاء ذلك في تصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier، حيث تبنت مصر تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، وسعت وزارة التعليم العالي المصرية خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها.

مركز البحوث الزراعية علاج مواشي صغار المربين والمزارعين محافظة الفيوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مدير معهد التناسليات الحيوانية

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