الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

وكالة أممية: الوضع فى غزة كارثى ولم يسبق له مثيل

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، اليوم الجمعة، عن أن الوضع في قطاع غزة كارثي ولم يسبق له مثيل في أي أزمة سابقة.

وقال مفوض الأونروا فيليب لازاريني، في بيانٍ له: "نحن نواجه مأساة لا تتعلق بالغذاء فقط ولكن الأمر يتجاوز كل الأوصاف ولم نر له مثيلا في أي أزمة سابقة".

وأضاف أنه يجب السماح بدخول شاحنات المساعدات عبر المعابر البرية خاصة أن عمليات الإنزال الجوي لا تكفي السكان المحليين، خاصة أولئك الذين يعيشون في مدينة غزة وشمال القطاع.

ونوَّه بأن السكان يعانون عمليات تجويع متعمدة كان "بالإمكان تفاديها ولكن لا توجد رغبة سياسية للعمل على إنهاء ذلك".

وشدد على أن قطاع غزة بات على وشك الدخول في مجاعة حقيقية، مشيرًا إلى أن عددا من الأطفال يموتون بسبب الجوع والعطش.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربًا واسعة النطاق على قطاع غزة، ردًا على تنفيذ حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ ذلك الحين، تفرض إسرائيل حصارًا مشددًا على مدينة غزة والمناطق الشمالية من القطاع، بعدما أجبرت عشرات الآلاف من السكان للنزوح إلى المناطق الجنوبية في ظروف إنسانية صعبة للغاية، حسبما أعلنت عنه منظمات أممية.

من جهتها، سجَّلت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 20 شخصًا غالبيتهم من الأطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف بسبب الحرب.

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