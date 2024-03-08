إيطاليا: نسعى لاعتماد رؤية شاملة فى إفريقيا عبر "خطة ماتى"

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أن إيطاليا تريد اعتماد رؤية شاملة في إفريقيا من خلال خطة "ماتي".

وقال تاياني، على هامش غرفة التحكم بشأن التدويل الجاري اليوم في وزارة الأعمال وصنع في إيطاليا: إنه حضور ليس ماليًا أو في مجال الطاقة فحسب، بل يعتمد أيضًا على تنظيم المشاريع المشتركة وتصدير خبرتنا، وفقًا لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأوضح تاياني أن "40% من الصادرات البحرية الإيطالية تمر عبر قناة السويس والبحر الأحمر"، موضحًا أنه لهذا السبب أردنا بشدة مهمة أسبيدس الأوروبية، حيث عهدت إلينا بقيادتها العملياتية، ونريد حماية سفننا التجارية بشكل مطلق.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي: "القواعد واضحة للغاية: تدمير كل ما يهاجم سفننا التجارية".