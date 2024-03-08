ترشيح مذكرات الأمير هارى لجائزتين

نالت مذكرات الأمير البريطاني هاري المثيرة للجدل "سبير"، على ترشيحين في مسابقة جوائز الكتاب البريطاني، حيث تم الاحتفاء بها بسبب "بدء محادثات وتحدي الأعراف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطاينة "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة.

ودخل كتاب الأمير "39 عامًا"، الذي تصدر عناوين الصحف القائمة المختصرة لنيل جائزتي كتاب العام. واتهم هاري شقيقه وليام بدفعه ليسقط على وعاء كلب؛ إثر خلاف بشأن ميجان زوجة هاري.

واستغل هاري الكتاب الذي يكشف عن العديد من الأمور، لتقديم ادعاءات مختلفة تتعلق بعائلته بما في ذلك وصف وليام لميجان بأنها "صعبة المراس" و"فظة" و"وقحة"، وأن الملك تشارلز الثالث يغار من وليام وزوجته كيت، ورفض الملك تشارلز السماح لميجان بالانضمام لهاري في اسكتلندا عندما كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تحتضر.

وحازت السيرة الذاتية، التي كتبها مؤلف غير شهير لصالح هاري على موافقات في فئات الكتب الصوتية الروائية الواقعية.

يذكر أن الملك تشارلز حصل على لقب مؤلف العام في جائزة الكتاب البريطاني في 1990، أول عام لإطلاقها.