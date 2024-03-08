تمويل مشروع البتلو وافتتاح منافذ بالمحافظات.. حصاد "الزراعة" فى أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٨٥، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 1 إلى 7 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على اعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة عدد 37 مشروعًا في 14 محافظة على مساحة حوالي 16س 17ط 33ف، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها مشروعات تتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، بين السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وذلك بحضور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

كما استقبل وزير الزراعة، الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والوفد المرافق له بحضور بعض قيادات الوزارة، لبحث أفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة القادمة

وخلال هذا الأسبوع، ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة أمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والمنعقد في العاصمة الأردنية "عمان، كما التقى وزراء الزراعة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وأيضًا دولة لبنان، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وافتتح "القصير"، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض خير مزارعنا لأهالينا للمنتجات والسلع الغذائية، المقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، كما وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 307 ملايين و350 ألف جنيه لـ426 مستفيدًا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رءوس ماشية (6833) رأسًا.

بينما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مد صرف الاسمدة للموسم الشتوي إلى 31 مارس بدلًا من 15 مارس، وذلك حتي يتمكن كل المزارعين الحصول على الاحتياجات السمادية الخاصة بالمحاصيل الشتوية، كما أصدرت الوزارة، العدد الخامس عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر مارس 2024، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة.

ونظم معهد بحوث القطن أول ندوة تدريبية حول محصول القطن بمقر الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بمحافظة بني سويف وبحضور قيادات الوزارة والمعهد، كما نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي، دورة تدريبية بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) في تدريب والعاملين والمستفيدين من خدمات المشروع بمحافظةأسوان على التقنيات الزراعية الحديثة، كذلك نظم قسم بحوث تعديل المناخ التابع للمعمل ورشة عمل تحت عنوان "آفاق جديدة للتنمية الزراعية في ضوء التحديات الراهنة".

كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية بعنوان "أهمية التجارة الخارجية المصرية" التي تستهدف التعريف بأهمية التجارة الخارجية في زيادة الميزان التجاري الزراعي، ودراسة التحديات التي تواجهها، كما افتتح الدكتور محسن أبو رحاب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث أمراض النباتات البرنامج التدريبى بعنوان "البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها بأمراض النبات" بمقر المعهد بالجيزة.

ونظم معهد بحوث وقاية النباتات عدة برامج تدريبية شاملة لإنشاء المناحل وتربية نحل العسل ورعاية الطوائف، بمقره الرئيسي بالدقي وفرع المعهد بمحافظة الشرقية وفرع قسم النحل بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية، كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية دورة تدريبية تحت عنوان "الطرق القياسية لبروتوكولات اختبارات مقاومة المضادات البكتيرية "، والتي شارك فيها عدد 19 متدربًا.

وتتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية برنامج المنشآت المعزولة الذي يعد نظامًا دوليًا توصى به المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لإتاحة الفرصة للدول للقيام بالتصدير إلى الخارج، كما يواصل مركز بحوث الصحراء جهوده في تقديم الدعم الفني لمزارعي سيناء من خلال تقديم بعض الأنشطة والبرامج التنموية التي تنفذ على أرض الواقع، فضلًا عن الدور المجتمعي للمحطات البحثية التابعة للمركز المنتشرة في ربوع سيناء.

وتفقد أيضًا الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، محطة بحوث شمال سيناء ببالوظة، حيث تفقد أعمال التنمية الزراعية بالمحطة، وذلك بتفقد قطاع الزراعات المحمية والمفتوحة والمجمعات الوراثية لأهم المحاصيل الزراعية بالمحطة، كما قامت لجنة الحكماء بالمركز، بزيارة مركز الخدمات الزراعيه بالنثيله بوسط سيناء.

وأطلق مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة مبادرة تنموية تستهدف المرأة الريفية فى 16 محافظة من محافظات الجمهورية.

أعلن المعمل المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عن ملخصًا بالإنشطة التي نفذها المعمل وأفرعه المختلفة بالمحافظات خلال شهر فبراير الماضي.

فيما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فى ورشة عمل تحت عنوان "الإدارة المتكاملة لمكافحة حشيشة الهالوك". والمنظمة بالتعاون بين كل من ورشة عمل مشتركة بين "لجنة المبيدات" و"المعمل المركزى لبحوث الحشائش"، كما استقبل المعمل طلاب قسم علوم الأغذية بكلية الزراعة - جامعة عين شمس لقسم المواد الملامسة للأغذية، كما قدم المعمل عرضًا تقديميًا حول مشروع "تدوير عبوات المبيدات الفارغة" بلجنة مبيدات الآفات الزراعية، وبلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 6900 عينة.

الإنفوجراف الأسبوعي لوزارة الزراعة