الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وفد الاتحاد الافريقي يتفقد معامل صحة الحيوان ويشيد بمستواها المتميز

جانب من زيارة وفد
جانب من زيارة وفد الاتحاد الافريقي لوزارة الزراعة

استقبلت وزارة الزراعة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وفد الاتحاد الافريقي من المكتب المعني بالثروة الحيوانية (AU IBAR) بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتم مناقشة أوجه التعاون بين مصر وشقيقاتها الدول الأفريقية تحت مظلة  (AU IBAR).

وأكد "الصياد" على إستعداد مصر لمساعدة الأشقاء الافارقة على كافة الأصعدة في المجال الزراعي (النباتي الحيواني).

وفي سياق متصل، قام الوفد بزيارة معامل وزارة الزراعة بالدقي المعتمدة ( معهد بحوث الصحة الحيوانية  - معهد بحوث التناسليات الحيوانية – معهد بحوث الأمصال واللقاحات  - المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة).

واطلع الوفد على الإمكانيات والمستوى العالي لها حتى أصبحت معتمدة ومرجعية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان   WOAH لدول القارة الأفريقية لمرض انفلونزا الطيور ومرض البروسيلا  وفحص الاغذية.


وفي نهاية الجولة، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم للدولة المصرية ووزير الزراعة والمعامل والمسؤلين عنها والعاملين فيها وأكد أنه سوف يتم التعاون تحت مظلة AU IBAR بما يعود بالنفع على كلا الطرفين ولصالح دول القارة الأفريقية.

الزراعة وفد الاتحاد الافريقي يتفقد معامل صحة الحيوان ويشيد بمستواها

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