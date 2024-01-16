رئيس الاتحاد الزراعى: خاطبنا مجلس المحاصيل السكرية لإضافة دعم مادى لمزارعى القصب وبنجر السكر

قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إنه أرسل مذكرة إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة الرقابة على الشركات المستوردة للتقاوي، وتكثيف عملية إشراف الدولة على العقود المبرمة بين المزارعين وشركات السكر والمتابعة في تحديد الأوزان، ومراعاة الحصاد في المواعيد المحددة والتنسيق مع مندوب المصنع قبل التقليع لتفادي مشاكل النقل.

وأضاف ممدوح حمادة في تصريح لـ"الدستور" أنه تمت مخاطبة مجلس المحاصيل السكرية وشركات السكر بإضافة دعم مادي لمزارعي القصب وبنجر السكر في خدمة الأرض قبل الزراعة، والمساهمة في صرف الأسمدة ورش المبيدات من خلال التعاون مع المجلس وشركات السكر، وتحديد سعر يحقق هامش ربح مناسب قبل عملية الحصاد، وزيادة المقررات السمادية المدعمة لتوفير حاجة الفدان بشكل كامل.

وأشار إلى أن لجنة التسويق بالاتحاد الزراعي خاطبت المسئولين بوزارتي الزراعة والتموين بتحديد سعر ضمان لمحصول القمح هذا الموسم لتشجيع المزارعين على الزراعة والتوسع فيه؛ لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستيراد من الخارج لمحاولة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

وأوضح أنه سيتم التنسيق بين وزارة الزراعة وشركات استلام القطن داخل مصر في تحديد سعر مناسب لقنطار القطن حسب درجة نقاوته وخاصة محافظة كفر الشيخ لكونها من المحافظات الأولى في زراعة المحصول، وتحقيق أعلى إنتاجية منه، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر مناسب لقنطار القطن واستلام القطن من المزارعين.

ولفت حمادة إلى أنه سيتم تفعيل دور اتحاد وادي النيل بين مصر والسودان، حيث تم تأسيس هذا الاتحاد كنواة لإنشاء اتحاد لدول حوض النيل وكانت بدايته بين مصر والسودان، وهو حاليا تم تجميده نتيجة الاضطرابات السياسية الموجودة حاليا بالخرطوم.