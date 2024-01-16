الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الاتحاد الزراعى: خاطبنا مجلس المحاصيل السكرية لإضافة دعم مادى لمزارعى القصب وبنجر السكر

ممدوح حمادة رئيس
ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي

قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إنه أرسل مذكرة إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة الرقابة على الشركات المستوردة للتقاوي، وتكثيف عملية إشراف الدولة على العقود المبرمة بين المزارعين وشركات السكر والمتابعة في تحديد الأوزان، ومراعاة الحصاد في المواعيد المحددة والتنسيق مع مندوب المصنع قبل التقليع لتفادي مشاكل النقل.

وأضاف ممدوح حمادة في تصريح لـ"الدستور" أنه تمت مخاطبة مجلس المحاصيل السكرية وشركات السكر بإضافة دعم مادي لمزارعي القصب وبنجر السكر في خدمة الأرض قبل الزراعة، والمساهمة في صرف الأسمدة ورش المبيدات من خلال التعاون مع المجلس وشركات السكر، وتحديد سعر يحقق هامش ربح مناسب قبل عملية الحصاد، وزيادة المقررات السمادية المدعمة لتوفير حاجة الفدان بشكل كامل.

وأشار إلى أن لجنة التسويق بالاتحاد الزراعي خاطبت المسئولين بوزارتي الزراعة والتموين بتحديد سعر ضمان لمحصول القمح هذا الموسم لتشجيع المزارعين على الزراعة والتوسع فيه؛ لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستيراد من الخارج لمحاولة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

وأوضح أنه سيتم التنسيق بين وزارة الزراعة وشركات استلام القطن داخل مصر في تحديد سعر مناسب لقنطار القطن حسب درجة نقاوته وخاصة محافظة كفر الشيخ لكونها من المحافظات الأولى في زراعة المحصول، وتحقيق أعلى إنتاجية منه، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر مناسب لقنطار القطن واستلام القطن من المزارعين.

ولفت حمادة إلى أنه سيتم تفعيل دور اتحاد وادي النيل بين مصر والسودان، حيث تم تأسيس هذا الاتحاد كنواة لإنشاء اتحاد لدول حوض النيل وكانت بدايته بين مصر والسودان، وهو حاليا تم تجميده نتيجة الاضطرابات السياسية الموجودة حاليا بالخرطوم. 

رئيس الاتحاد الزراعى للدستور دعم مادي لمزارعي القصب وبنجر السكر وتحديد سعر يحقق هامش ربح

مواد متعلقة

معاون وزير الزراعة: القمح محصول استراتيجى مهم لتحقيق الأمن الغذائى للمواطن

وزير التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون ‏الاستراتيجى

"زراعة الغربية" تنظم ندوة إرشادية عن محصول بنجر السكر

برلمانى: رفع سعر توريد إردب القمح لـ1600 جنيه يشجع المزارعين على التوسع فيه

برلمانى: إقرار سعر استرشادى لتوريد القمح بـ 1600 جنيه يضمن زيادة حجم التوريد

"زراعة الشيوخ": زيادة سعر توريد القمح لـ 1600 جنيه يشجع على التوسع فى زراعته

منتجو القصب يطالبون بتوفير الأسمدة والمبيدات للقضاء على الحشائش

الزراعة: مضاعفة تكاليف الإنتاج وراء ارتفاع أسعار المحاصيل الاستراتيجية

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

بعد الطلاق رسميًا.. كيف بدأت علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

أسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس