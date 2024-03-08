بالتزامن مع صلاة الجمعة.. الاحتلال يغلق شوارع القدس المحتلة لتأمين ماراثون تهويدى للمستعمرين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من الشوارع والطرقات في مدينة القدس المحتلة، لتأمين ماراثون تهويدي سنوي ينظمه المستعمرون.

ويتزامن الماراثون التهويدي مع منع قوات الاحتلال المواطنين الوافدين إلى المدينة من الدخول إلى البلدة القديمة منها، والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، فيما تسببت إجراءات الاحتلال باختناقات مرورية في شوارع المدينة والتضييق على المقدسيين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

مجموعة من المستعمرين تقتحم نبع مياه فى قرية قريوت جنوب نابلس

وسبق واقتحمت مجموعة من المستعمرين، صباح اليوم الجمعة، نبع مياه في قرية قريوت، جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مجموعة من المستعمرين اقتحموا النبع، صباح اليوم الجمعة، بحماية جنود الاحتلال، ومارسوا أعمال عربدة في المكان.

يذكر أن المستعمرين يقومون بشكل أسبوعي باقتحام نبع المياه، تحت حماية جنود الاحتلال الذين يطلقون الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين يحاولون التصدي للاقتحام.

الحكومة الإسرائيلية تعلن قرارها بشأن المسجد الأقصى فى رمضان

وسبق وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، عن أنها ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، "كما في السنوات السابقة".

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن عدد المصلين الذين سيسمح لهم بدخول الحرم القدسي سيعاد تقييمه أسبوعيًا بناءً على معايير أمنية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع خصص للتدابير المزمع اتّخاذها خلال رمضان، إنه سيتخذ كل ما يلزم لضمان حرية العبادة في المسجد الأقصى والسماح للمسلمين بالاحتفال بشهر رمضان، مع الأخذ بالاعتبار "المتطلبات الأمنية".

وأكد "نتنياهو" أن إسرائيل ستسمح خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بدخول عدد من المصلين إلى حرم المسجد الأقصى مماثل للسنوات السابقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.