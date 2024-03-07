الخميس 07 مارس 2024
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محمد عرابى لـ"أطياف": الفن التشكيلى يجب أن يصل إلى مضمون وبواطن الأمور

الدكتور محمد عرابي
الدكتور محمد عرابي

قال الدكتور محمد عرابي، عميد كلية الفنون الجميلة، إن الحظ حالفه كثيرًا بسبب نشأته في الصعيد، وذلك لأن هذه النشأة أضفت الكثير من السمات والصفات التي جعلته ينمي من مواهبه الفنية.

شغف السفر للمدينة 

وأكد الدكتور محمد عرابي، خلال لقائه ببرنامج "أطياف" مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية الحياة، أنه في الأساس كان لديه شغف السفر للمدينة والبعد عن القرى والصعيد، معبرا: "أجيد الرسم واللغة الإنجليزية، ولهذا حرصت على الالتحاق بكلية فنون جميلة، وبسبب التحاقي بها حققت رغبتي في التواجد في أرقى أحياء المدينة، بسبب تواجد الكلية في منطقة الزمالك".

وتابع: "كان لدي سؤال يدور بداخلي طوال الوقت منذ التحاقي بكلية الفنون الجميلة، وهذا السؤال كان متعلقا بصورة كبيرة بتعريف الفن وأهدافه الحقيقية السامية".

أهمية الفن التشكيلي 

واستطرد: "الفن التشكيلي من الجنوب إلى الجنوب، والفن يحتاج إلى التعايش مع الناس على أرض الواقع، والفن التشكيلي يجب أن يصل إلى مضمون وبواطن الأمور".

محمد عرابى صفاء النجار اطياف الحياة الفنان التشكيلي محمد عرابي

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