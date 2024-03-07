باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": حديث المنظمات الدولية عن المساعدات الإنسانية دون فائدة

قال الباحث السياسي، بيدرو مزليني، إن ما يحدث في غزة ليست مجاعة فقط ولكنها إبادة بمعنى الكلمة، حيث ارتكبت إسرائيل أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

الحرب في غزة

وأكد بيدرو مزليني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حديث المنظمات الدولية عن المساعدات الإنسانية دون فائدة على الإطلاق، والشعب الفلسطيني لا يريد مساعدات ولكنه يريد تحرير أرضه من أيدي هذا الاحتلال الذي طالت سنواته.

وأضاف في حديثه أن ما تقوم به إسرائيل من قتل عمدي وتخريب وتدمير في غزة وشعبها مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويمكن القول إن أحاديث الدول الغربية والمنظمات الدولية مزيف، حيث لا يوجد نتائج واقعية لما يقولون.

الصحة الفلسطينية

كانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و142 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.