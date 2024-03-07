الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام لبنانى: قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف أطراف بلدتى الخيام وكفر شوبا جنوب لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي
قصف مدفعي إسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، وجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية، أن وجود قصف مدفعي إسرائيلي أيضًا يستهدف محيط بلدة كفر شوبا الواقعة جنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، كان قد أعلن حزب الله اللبناني، عن قصفه منطقة عفدون الإسرائيلية بصواريخ "الكاتيوشا"، ردًا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في جنوب لبنان.

إعام لبناني القاهرة الإخبارية نبأ عاجل استهداف إسرائيل لبنان الحرب على لبنان

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