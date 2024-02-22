الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بهى الدين مرسى لـ"أطياف": الأناقة الحقيقية هى مطابقة مفردات الجودة بكافة أوجه الحياة

الدكتور بهي الدين
الدكتور بهي الدين مرسي

قال الكاتب الدكتور بهي الدين مرسي، إن الأناقة الحقيقية هي أن تكتمل الأشياء، فالأناقة استكمال الجودة، أو مطابقة مفردات الجودة بكافة أوجه الحياة، لذا الأناقة غير متوقفة على الملابس المرتبة، بل تصل الأناقة للحديث الجيد، التخلص من أوجه التلوث السمعي والضوئي، نظافة المكان الذي نكون متواجدين فيه، لذا معنى الأناقة شامل وواسع.

أساسيات الطب 

وأكد الدكتور بهي الدين مرسي، خلال لقائه ببرنامج أطياف مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه ليس من الشيء المنطقي أن يخلو منزل من شخص واحد على الأقل متدرب عمليًا على الإنقاذ والإنعاش القلبي الرئوي.

وأضاف في حديثه، أن الطب يعطي الكثير من الخبرات التي تصلح لربة المنزل، مدير في العمل، أو في أي تجمع بشري، حيث هذه الخبرات الأولوية من الممكن أن تنقذ بعض الأرواح.

الإسعافات الأولية

وأشار إلى أن الإسعافات الأولوية لا تحتاج إلى رصيد مقروء أو معرفي، ولكنها تحتاج بصورة كبيرة إلى التدريب العملي.

بهي الدين مرسي الحياة اطياف صفاء النجار الإسعافات الأولية السريعة

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