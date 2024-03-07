ممثل المملكة المتحدة بمجلس الأمن: ندعوا لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني

أعلن ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن، أنه يدعو إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، جاء ذلك خلال إلقاء كلمته في جلسة مجلس الأمن، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب بالسودان

وكانت قد حذرت الأمم المتحدة، من أكبر كارثة إنسانية تضر بالسودان نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد، منذ قرابة الـ120 يومًا.

كارثة بالسودان

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب، ونحو 6 ملايين سوداني دخلوا مرحلة الجوع الحاد.