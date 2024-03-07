الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل المملكة المتحدة بمجلس الأمن: ندعوا لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلن ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن، أنه يدعو إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، جاء ذلك خلال إلقاء كلمته في جلسة مجلس الأمن، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب بالسودان

وكانت قد حذرت الأمم المتحدة، من أكبر كارثة إنسانية تضر بالسودان نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد، منذ قرابة الـ120 يومًا.

كارثة بالسودان

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب، ونحو 6 ملايين سوداني دخلوا مرحلة الجوع الحاد.

المملكة المتحدة مجلس الأمن القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية إلى السودان

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