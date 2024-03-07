الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية البريطانية: نؤكد الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار فى الشرق الأوسط

ديفيد كاميرون،
ديفيد كاميرون،

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده تؤكد الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وتعزيز السلام، جاء ذلك خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب في غزة 

وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه يجب العمل على الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة.

المساعدات الإنسانية لغزة 

وكانت قد قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزير ديفيد كاميرون أبلغ عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، بضرورة سماح إسرائيل بزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكدت وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن "كاميرون" أبلغ جانتس بقلق لندن من احتمال شن إسرائيل عملًا عسكريًا في رفح، "ونجري تقييمًا لمعرفة ما إن كانت إسرائيل ممتثلة للقانون الدولي الإنساني".

الخارجية البريطانية القاهرة الإخبارية ديفيد كاميرون قناة القاهرة الإخبارية إطلاق النار في غزة

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