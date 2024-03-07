محمد عرابى: التبادل الثقافى بين الجنوب والشمال مهم للحفاظ على الهوية المصرية

قال الدكتور محمد عرابي، فنان تشكيلي، وعميد كلية الفنون الجميلة، إن الجنوب به الكثير من المواهب المختلفة، معبرًا: "عاوز أخد من الجنوب إنسان الجنوب ذاته، وقيم الجنوب، ومصادر الجنوب ونقله إلى مصر".

ثقافة الجنوب

وأكد الدكتور محمد عرابي، خلال لقائه ببرنامج أطياف مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية الحياة، أنه يوجد بالجنوب أماكن في غاية الجمال والأهمية مثل أسوان والأقصر.

وأضاف في حديثه، أن العودة إلى الجنوب هي العودة إلى الذات والنشأة، معبرًا: "أشعر بالحنين إلى العودة للجنوب كثيرًا، بعد أن كنت أحلم بالعيش في المدينة والحداثة".

الهجرة للجنوب

وتابع: "يجب أن يكون هناك هجرة إلى الجنوب مثلما يوجد هجرة إلى الشمال حتى يحدث التبادل الثقافي والقيمي من أقصى الشمال لأقصى جنوب مصر، وذلك التبادل الثقافي يعمل على تثبيت القيمة والهوية المصرية".