الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 35 ألف طن قمامة ومخلفات مباني خلال فبراير بالشرقية

رفع قمامة
رفع قمامة

رفعت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، 35620 طن قمامة ومخلفات خلال شهر فبراير الماضي من مراكز أبوكبير والزقازيق وبلبيس وههيا بواقع 1781 نقلة، بالإضافة إلى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وفى سياق متصل، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (35620) طن قمامة ومخلفات مباني بواقع (1781) نقلة خلال شهر فبراير الماضي،حيث تم رفع (4520) طن قمامة ومخلفات مبانى من النقطة الوسيطة بمركز ابوكبير بواقع (226) نقلة كما تم رفع (6840) طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق بواقع (342) نقلة، فضلًا عن رفع (21540) طن قمامة ومخلفات مباني من (المقلب العمومي -نقطة التجميع بوسط المدينة ) بمركز بلبيس بواقع (1077) نقلة فضلًا عن رفع (2720) طن قمامة ومخلفات مبانى من النقطة الوسيطة بمركز ههيا بواقع (136) نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10 سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

وفى سياق متصل، أوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع رفعت (19180) طن قمامة ومخلفات مباني، حيث تم رفع (6940) طن قمامة ومخلفات مباني من (النقطة الوسيطة بالغار – بردين – كفر اباظة ) بمركز الزقازيق بواقع (347) نقلة، ورفع (1820) طن قمامة ومخلفات من (النقطة الوسيطة ) بمركز فاقوس بواقع (91) نقلة، بالإضافة  لرفع (1000) طن قمامة ومخلفات من  (النقطة الوسيطة ) بمركز أبو كبير بواقع (50) نقله، ورفع (4040) طن قمامة ومخلفات مبانى من (الوحدة المحلية بسعود) بمركز الحسينية بواقع (202) نقلة.

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