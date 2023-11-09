رفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

شدد المحافظ على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

رفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات

من جهته أوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع رفعت (19180) طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم رفع (6940) طن قمامة ومخلفات مباني من (النقطة الوسيطة بالغار – بردين – كفر اباظة ) بمركز الزقازيق بواقع (347) نقلة، ورفع (1820) طن قمامة ومخلفات من (النقطة الوسيطة ) بمركز فاقوس بواقع (91) نقلة، بالإضافة لرفع (1000) طن قمامة ومخلفات من (النقطة الوسيطة ) بمركز أبو كبير بواقع (50) نقله، ورفع (4040) طن قمامة ومخلفات مبانى من (الوحدة المحلية بسعود) بمركز الحسينية بواقع (202) نقلة.

فضلًا عن رفع (3760) طن قمامة ومخلفات مبانى من المقلب الرئيسي بمركز بلبيس بواقع (188) نقلة، كما تم رفع (1460) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القنايات بواقع (73) نقلة ورفع (160) طن قمامة من حى أول الزقازيق بواقع (8) نقلات وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، فضلًا عن صيانة المدفن الصحي بالخطارة عن طريق تغطية الخلية بالرمال ورفع القمامة من أسفل الخلية لفتح الطريق وتسوية وصيانة المطالع لمنع الاشتعال الذاتي للقمامة وذلك باستخدام 10 سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.