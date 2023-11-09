الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

شدد المحافظ على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

رفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات 

من جهته أوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع رفعت (19180) طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم رفع (6940) طن قمامة ومخلفات مباني من (النقطة الوسيطة بالغار – بردين – كفر اباظة ) بمركز الزقازيق بواقع (347) نقلة، ورفع (1820) طن قمامة ومخلفات من (النقطة الوسيطة ) بمركز فاقوس بواقع (91) نقلة، بالإضافة  لرفع (1000) طن قمامة ومخلفات من  (النقطة الوسيطة ) بمركز أبو كبير بواقع (50) نقله، ورفع (4040) طن قمامة ومخلفات مبانى من (الوحدة المحلية بسعود) بمركز الحسينية بواقع (202) نقلة.

فضلًا عن رفع (3760) طن قمامة ومخلفات مبانى من  المقلب الرئيسي بمركز بلبيس بواقع (188) نقلة، كما تم رفع (1460) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القنايات بواقع (73) نقلة ورفع (160) طن قمامة من حى أول الزقازيق بواقع (8) نقلات وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، فضلًا عن صيانة المدفن الصحي بالخطارة عن طريق تغطية الخلية بالرمال  ورفع القمامة من أسفل الخلية لفتح الطريق وتسوية وصيانة المطالع لمنع الاشتعال الذاتي للقمامة وذلك باستخدام 10 سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

محافظ الشرقية المقالب العشوائية المشرف العام على وحدة التدخل السريع وحدة التدخل السريع المدفن الصحى

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يجري زيارات مفاجئة للمنشآت التعليمية والصحية والخدمية بقرى مركز بلبيس

بـ240 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد الأعمال النهائية بنفق عرابي بالزقازيق

حماية المستهلك يشن حملات على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء

محافظ الشرقية يُتابع انتظام الحركة بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود

"الشرقية الأزهرية" تعلن تشكيل المكتب التنفيذى لاتحاد الطالبات

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

إسرائيل تعاقب ضابطًا مسلحًا فر من طفل فلسطينى يحمل سكينًا

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

والدة الطفل المعجزة بدمياط: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بمستقبل نجلي

بعد أزمته الأخيرة.. مصير أفلام بيومي فؤاد

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك علي بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس