بمشاركة 23 جامعة.. الزقازيق في الملتقى القمي للطلاب ذوي القدرات

شارك طلاب جامعة الزقازيق، من ذوى القدرات الفائقة في الملتقي القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد “دمج الطلاب من ذوى الهمم والأسوياء” الذى ينطلق تحت شعار "مبدعون باختلاف ٣" في نسخته الثالثة، بمعهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة ٢٣ جامعة مصرية، للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتمكين (ذوى الهمم)، والاهتمام بالموهوبين، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتقام فعاليات الملتقى تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور شيرين يحيى مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوى الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد، خلال الفترة من الأربعاء الموافق ٦ مارس حتى الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤.

حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهويس الشعر العربي الشاعر هشام الجخ، وعداد من القيادات.

وجاءت مشاركة الجامعة بالملتقى من خلال وفد مكون من ٤ طلاب هم أحمد سمير محمد فتحى بكلية الحقوق، والطالبان سلمى عبد الفتاح عبد العاطى، ومحمد إسماعيل بكلية الآداب، ومعاذ حامد إبراهيم بكلية الحاسبات والمعلومات.

جدير بالذكر أن مشاركة جامعة الزقازيق بالملتقى هى تأكيدًا أن الطلاب ذوي القدرات الفائقة جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الجامعى، من خلال تقديم كافة الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم ومعارفهم وإبراز إبداعاتهم، حيث يتماشى ذلك مع برنامج الملتقى المتنوع فى مادته العلمية من المحاضرات وورش العمل وجلسات العصف الذهني لبناء المبادرات الطلابية.