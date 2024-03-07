رئيس الوزراء: تصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعى والبوليستر بكفرالدوار

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على البدء في تصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفرالدوار، منوهًا بأن هدف الحكومة خلال الفترة المقبلة هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة.

وأوضح مدبولي، عقب تفقده مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفرالدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، أن هدف الحكومة دعم الصناعة بكل الطاقات الممكنة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تستورده الدولة من البوليستر يقترب من 800 مليون دولار سنويًا.

وأشار إلى أن مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفرالدوار متواجد منذ عام 1946، وتم تطويره في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وتوقف العمل بالمصنع لعدة أعوام، ثم تمت أعمال إحلال وتجديد له مرة أخرى.

ولفت مدبولي إلى أن أي دعم يحتاجه المصنع لتطوير كفاءته يسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات الدولة، مؤكدًا أن الدولة لديها خطة واضحة مع الجاهزية لتقديم كل الحوافز لتنفيذها.

من جهته، أكد وزير قطاع الأعمال، المهندس محمود عصمت، أنه تمت إعادة تشغيل مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفرالدوار، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة.

وأوضح الوزير أنه يتم تصدير 100 ألف طن من القطن طويل التيلة جزء منه على هيئة خيوط، لافتًا إلى أنه يتم التركيز على جودة الإنتاج لأنها السمعة الحقيقية للمنتج المصري، وأشار إلى أن المصنع من المقرر أن ينتج نحو 60 طنًا إضافية في اليوم.

وأشار إلى أن المصنع يصنع الألياف من المادة الخام، لافتًا إلى أن الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ونوه وزير قطاع الأعمال بوجود عروض طلب من تركيا والهند وعروض محلية تتعلق بصناعة الحرير الصناعي والبوليستر.

وتعد شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وتعد الشركة أول شركة منتجة للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط.