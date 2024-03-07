شعبة الورق والكرتون تناقش مع هيئة المواصفات تحديات الصناعة

عقدت شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا موسعا أمس، بحضورالدكتورمصطفى الشربيني، سفير المناخ بالاتحاد الأوروبي، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بهيئة المواصفات، والجهاز المعاون والمهندسة أمل الحناوي، مدير إدارة المواصفات الكيماوية بهيئة المواصفات.

ناقاش الاجتماع تقديم عرض تقديمي للتعريف بـCBAM وأهميتها للشركات في المرحلة القادمة، والبصمة الكربونية للشركات ودورها المستقبلى فى سوق الكربون، وتوفير جهات داخل مصر لمنح المصادقة على التقارير الخاصة بالبصمة الكربونية بالجنيه المصري دون اللجوء لجهات خارجية بالعملة الصعبة.

وجرى تقديم عرض تقديمي آخر من وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة بشأن وحدة الأداء البيئى فيما يخص اعتماد التقارير.

ونوقش دور مجلس المهارات القطاعية للصناعات الكيماوية، المستحدث تشكيله ودوره في القطاعات الصناعية الكيماوية بصفة عامة وقطاع صناعة الورق والكرتون بصفة خاصة.

بينما تم عرض المستجدات بشأن الأتحاد العربى للورق وتولي المهندس ياسر عبدالعال، نائب رئيس شعبة الورق، منصب نائب رئيس الأتحاد العربى للورق كاتحاد عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.