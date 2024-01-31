وزيرة الثقافة لـ"الشاهد": الكتاب الورقى لم يفقد قيمته وينافس بقوة وهذا هو الدليل

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الظروف اليوم اختلفت تمامًا عن ذي قبل، فقد كانت صناعة النشر رائدة جدًا زمان، أما اليوم دخل الكتاب الإلكتروني منافسًا قويًا للورقي والطباعة.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكتاب الورقي يظل منافسًا قويًا بدليل نسب الشراء وحجم المبيعات الموجودة بمعرض الكتاب من أيامه الأولى فقد تخطى 3 أيام بأكثر من 10 أيام المعرض العام الماضي، مؤكدة أنه توجد متابعة لكل الأرقام لأنها المؤشرات والإحصائيات يتم العمل عليها.

وأكدت أنه من بداية التصريحات عن معرض الكتاب توجد أرقام لأنها مؤشرات لأشياء كثيرة جدًا تقودنا لبعض السياسات والرؤى لنكمل العمل لأن العمل على الكتاب طوال العام والهيئة العامة للكتاب عليها حمل وضغط كبير جدًا وهم يعملون بطاقة وحماس، موجهة التحية لهم وللدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة ومن معه.

وتابعت، أنه منذ انتهاء الدورة الماضية للمعرض يتم العمل على 3 محاور معار ض مصر الخارجية لأنها صورة مصر الخارجية وحريصون على عدم تغيرها، وكذلك أن يكون لنا معارض مصر الداخلية ودورها في تنمية الإنسان، مشيرة إلى أنه تم إقامة 22 معرضًا على مدار العام في محافظات مصر، وهذا إلى جانب التحضير لمعرض الكتاب.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.