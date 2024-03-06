رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطى النقدى وخفض الدين

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف مؤشرات واضحة من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي، وكذلك ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري، فضلًا عن خفض التضخم وتوفير فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمرٍ صحفيِّ اليوم الأربعاء، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري والتي أعدّتها الحكومة.

ووجَّه مدبولي، الشكر لمسئولي صندوق النقد الدولي، مؤكدًا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي.. وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي".