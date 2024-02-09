أوكرانيا تعتزم اتخاذ خطوات طارئة للحصول على أموال من صندوق النقد الدولى

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، أن أوكرانيا تدرس خطة تشمل التوسع في بيع السندات المحلية وزيادة الضرائب وخفض النفقات، لسد فجوة في ميزانية البلاد، في إطار مساعي كييف للحصول على أموال من صندوق النقد الدولي إذا ظل إرسال الولايات المتحدة للمساعدات متعذرا.

وقالت مصادر مطلعة طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، إن المسئولين الأوكرانيين يعتزمون طرح الخطة على صندوق النقد الدولي خلال زيارة لمسئولي الصندوق طاقمه لكييف الأسبوع المقبل.

وينبغي أن تضمن الإجراءات لصندوق النقد الدولي أن أوكرانيا يمكنها أن تسدد ديونها في حال عدم إرسال حلفائها لمساعدات، وهو شرط للحصول على قرض بقيمة 6ر15 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن طاقما من صندوق النقد الدولي بقيادة جافن جراي، رئيس بعثة الصندوق لأوكرانيا، سيزور كييف لمدة ثلاثة أيام بدءا من 12 فبراير، قبل إجراء محادثات رسمية بشأن أوكرانيا في بولندا المجاورة.