الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استباقا للطرد.. فرنسا تستعد لإجلاء قواتها من دول أفريقية

ماكرون
ماكرون

كشفت تقارير محلية في فرنسا، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستعد لإجلاء ما تبقى من قوات بلاده في أفريقيا، في إطار إعادة تنظيم تدخل باريس في هذه القارة واستباقا لأي طرد محتمل لها.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إنه "في رسالة وجهها ماكرون إلى مبعوثه الخاص الجديد إلى أفريقيا أبلغه بأن يشرح للقادة الأفارقة أنه ستتم إعادة تنظيم الانتشار العسكري لبلاده مع الإبقاء على التعاون على مستوى التدريب والتعاون بإرسال معدات عسكرية وأسلحة".

وذكرت الوكالة أن عملية خفض الوجود العسكري ستستثني جيبوتي، فيما تميل فرنسا إلى أن يصبح وجودها أكثر سرية، مشيرة أن الفكرة تبلورت إثر الزيارة التي قام بها الرئيس الانتقالي لتشاد إلى روسيا، حيث أصبح لدى باريس مخاوف من أن تطرد إنجامينا قواتها التي تقدر ببضع مئات من هناك.

وفي يوليو الماضي قدم نواب في البرلمان التشادي مقترحا لسن قانون ينص على طرد القوات الفرنسية ورفض نقل بقية القوات في النيجر إلى بلادهم لكن القانون لم يتم إقراره.

وتوجد المئات من القوات الفرنسية في تشاد وجيبوتي وكوت ديفوار والجابون التي شهدت انقلابا عسكريا هي الأخرى.

وقال المحلل السياسي الموريتاني المتخصص في الشؤون الأفريقية سلطان ألبان إن "فرنسا أدركت أنها تحتاج إلى مراجعة سياساتها في أفريقيا حتى لا تتعرض لمواقف محرجة عنوانها الطرد من مناطق النفوذ في القارة الأفريقية التقليدية. وهناك اهتمام كبير من قبل الإليزيه بهذا الملف".

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