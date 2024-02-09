الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: لا نسعى للتصعيد فى الشرق الأوسط

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون أنه لا يسعى للتصعيد في الشرق الأوسط والهجمات التي يشنها هي رد على ما يقوم به الحـوثيون.

 

وأضاف: وجهنا ضربات لـ 16 موقعا للحوثيين واستهدفنا أنظمة الدفاع وإطلاق الصواريخ ضد السفن بالمنطقة، مؤكدا أنه تم تـدمير 35 هدفا للحوثيين منذ الثالث من فبراير الماضي ولن نتردد في حماية الملاحة البحرية بمنطقة البحر الأحمر،  حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

 

وتابع: نحن موجودون في العراق بدعوة من الحكومة لمواجهة تنظيم داعـش الإرهــابي، ولدينا صلاحيات للدفاع عن قواتنا.

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