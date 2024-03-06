الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 547 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

الدراجات النارية
الدراجات النارية

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 547 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدى الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

كانت الإدارة العامة للمرور، قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدى السيارات.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية ارتداء الخوذة

مواد متعلقة

رفع 41  سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوراع والميادين

ضبط قائد دراجة نارية عرض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

ضبط 36 ألف نسخة كتاب دينى مقلد في القاهرة

ضبط ورشة لتصنيع السلاح في أسيوط

إيقاف مخالفتي بناء وضبط إشغالات بالشروق

من بينها جرينوف.. ضبط 209 أسلحة نارية و308 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

سقوط 9 عناصر إجرامية قبل ترويج كميات ضخمة من المخدرات

بأسلوبى كسر الكالون والمفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقات المساكن بالدقهلية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

عطل فنى يضرب فيسبوك

تنبيه مهم من التعليم للمدارس بشأن جدول الثانوية العامة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

رفض استئناف مرتضى منصور وتأييد حبسه فى "سب الخطيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟