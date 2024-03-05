الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بأسلوبى كسر الكالون والمفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقات المساكن بالدقهلية

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية امن الدقهلية من ضبط 4 عناصر إجرامية، لـ 3 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن.

وذلك بأسلوبي كسر كالون الباب، والمفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة جمصة، واعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات.

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ضبط 4 عاطلين لقيامهم بسرقة أعمدة إنارة من الطريق في الخانكة

 كما تم ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية لقيامهم بسرقة أعمدة إنارة من الطريق بدائرة مركز شرطة الخانكة واعترفوا بسرقة أعمدة الإنارة على فترات وتحمليها على سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم، أرشدوا عن السيارة المستخدمة وبعض معدات الإصلاح المستخدمين فـى الواقعة، وأضافوا بتصرفهم فـى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئى النية (مالكى مخزنين خردة «لهما معلومات جنائية») أمكن ضبطهما، وأرشدا عن ( 6 أعمدة إنارة كاملة -11 عامود إنارة مقطعين لأجزاء.

عصابة سرقات المساكن الدقهلية عناصر إجرامية تشكيل عصابي جمصة

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