الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كواليس ضبط مسئول حكومى "مزيف" فى الهرم

حبس
حبس

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين بتضررهما من أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة؛ لقيامه بالنصب عليهما وانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، وإيهامهما بعلاقاته ببعض المسئولين والزعم بقدرته على توفير وحدات سكنية وتوفير فرص عمل لهما، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما نظير ذلك. 

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطه بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته 7 كارنيهات مزورة "تحمل بياناته" منسوبة لجهات ومؤسسات حكومية مختلفة وبطاقة رقم قومي "مقلدة".

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

مسؤول حكومي مزيف نصاب الوحدات السكنية الهرم وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة

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