الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

عضو منتدب مزيف.. سائق ينصب على أستاذة جامعية ويهددها في مصر الجديدة

متهم
متهم

تباشر نيابة مصر الحديدة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في بلاغ حررته أستاذة بأحد المعاهد التعليمية تتهم آخرين بالنصب والاحتيال، وتهديدها بالاعتداء عليها.

حمل البلاغ رقم 37/2024 إدارى مصر الجديدة، وقالت فيه الضحية إن المتهم الأول طلب مقابلتها بأحد الفنادق بمدينة نصر، وأوهمها بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات الكبرى، ومن خلال عمله تمكن من معرفة المشكلات التي بينها وبين أحد المقاولين، والتى تربطه معها عقد شراكة باعتبارها مالكة الأرض والمقاول سيقوم بالبناء وحدثت نزاعات قضائية بينهما وما زالت منظورة أمام المحاكم، وأوهمها بأنه سيقوم من خلال علاقاته وعلاقات من معه بإنهاء الموضوع بالطرق الودية، وتم مقابلتها مرة أخرى وبصحبته شخص آخر، ومارسوا عليها كافة الطرق الاحتيالية ومنها الاتصال بأشخاص يزعمون بأنهم أصحاب قرار، وفي نهاية المقابلة طلبوا منها مبلغ مليون جنيه فلم تتمكن إلا من سداد مبلغ 700 ألف فقط، ووعدوا بإنهاء الموضوع بالشكل الودي خلال 3 أيام. 

وبعد مرور 3 أشهر لم ينفذا وعدهمها فتوجهت إلى شركة المقاولات لتكتشف المفاجأة، بأن المتهم سائق بالشركة، وليس العضو المنتدب لها، وعندما علم السائق باكتشاف أمره اتصل بها وقام بتهديدها.

نيابة مصر الحديدة المعاهد التعليمية النصب والاحتيال نزاعات قضائية أصحاب قرار سائق بالشركة

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