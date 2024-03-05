الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على صاحب شركة تهرب من سداد 8.5 مليون جنيه مديونية ببورسعيد

جريدة الدستور

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة تهرب من سداد 8.5 مليون جنيه مديونية ببورسعيد.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة بورسعيد) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

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وكشفت التحقيقات غسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق  (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ (8،5 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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