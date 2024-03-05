الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كنوز الأجداد تضع "الكلبشات" فى يد عاطل وشقيقه بأسيوط

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عاطل وشقيقه، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل ملكهما بدائرة القسم.

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 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالحفر بداخل المنزل المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتبين وجود حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار، وعثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية.

الاثار اسيوط الداخلية التنقيب وزارة الداخلية

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