الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مريض نفسى يروع السيدات بقرية توشكى فى أسوان

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر عدد من السيدات من أحد الأشخاص؛ لقيامه بترويعهن بقرية توشكى بدائرة مركز شرطة نصر النوبة في أسوان.

بالفحص تم تحديد الشاكين وتبين أنهم مزارع، و 4 سيدات مقيمين بذات القرية، والمشكو في حقه عاطل وتبين أنه "مريض نفسى" نجل شقيقة الشاكى الأول وتربطه علاقة جيرة بسيدتين من الشاكيات.

txt

وقع بيني وبين خطيبتي.. تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه في أوسيم (صور)

txt

كواليس ضبط مسؤول حكومي "مزيف" في الهرم

وتبين ورود بلاغات لمركز شرطة نصر النوبة من الشاكين ضد المشكو فى حقه يتهمونه بإحداث إصابة الشاكى الأول ومحاولته سرقة مسكن إحدى الشاكيات. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مريض نفسي توشكى أسوان المواقع الإخبارية

الأكثر قراءة

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

مستريح المطاعم.. قضية نصب كبرى يفجرها 150 ضحية فقدوا 50 مليون جنيه.. صور ومستندات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا