الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 28 كيلو حشيش وهيروين و54 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية بأسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط حملة موسعة انتهت بضبط 5 قضايا «إتجار» في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبطت الحملة 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، 10كيلو جرامات لمخدر البانجو، 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين، بحوزة 7 متهمين كما تم ضبط 6 أسلحة نارية.

 

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كما تم ضبط 45 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم «رشاش جرينوف،19 بندقية آلية، 16 بندقية خرطوش، 18 فرد محلى»بحوزة 45 متهم «لـ 37 منهم معلومات جنائية» وتنفيذ عدد (302) حكم قضائى متنوع.

حشيش هيروين اسيوط قطاع الأمن العام مديرية امن أسيوط

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