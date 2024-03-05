الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات تغيب شخص هدده شقيقه بالضرب في أسيوط

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص بمركز منفلوط في أسيوط.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بأسيوط من شقيق المذكور بتغيبه عن منزلهما بسبب قيامه بتعنيفه وتهديده بالضرب عقب علمه بفصله من المدرسة لكثرة غيابه.

وفي وقت لاحق، حضر المُبلغ وبرفقته شقيقه المُتغيب وقرر بعودته وأنه كان متواجد خلال فترة غيابه بمحافظة القاهرة للبحث عن فرصة عمل بمحض إرادته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي اسيوط مركز منفلوط المدرسة محافظة القاهرة

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