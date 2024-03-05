الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 36 ألف نسخة كتاب دينى مقلد في القاهرة

الكتب المقلدة
الكتب المقلدة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 36 ألف نسخة كتاب دينى مطبوع تجارى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالقاهرة، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة- كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية والكتب الدينية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبحوزته (36700 نسخة مطبوع تجارى وكتاب دينى بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية كتاب ديني الجهات المختصة الملكية الفكرية باحث المصنفات قسم شرطة أول

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