الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط ورشة لتصنيع السلاح في أسيوط

الأسلحة والمتهم
الأسلحة والمتهم

نجح قطاع الأمن العام في ضبط عنصر إجرامى بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عنصر إجرامى - سبق إتهامه فى عدد من القضايا أبرزها "قتل - مخدرات - سلاح بدون ترخيص"، ومحكوم عليه بـالسجن المؤبد فى قضايا "قتل - سلاح") بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على "12بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - 19 فرد محلى - عدد من الطلقات - 11 خزينة - كمية من مخدر الحشيش - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

 كما تم ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وبداخلها (كمية من أجزاء أسلحة نارية - الأدوات المستخدمة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الامن العام الأسلحة النارية وزارة الداخلية مديرية امن أسيوط عنصر إجرامي مركز شرطة ساحل

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