ضبط قائد دراجة نارية عرض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع فيس بوك بشأن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطروضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد دراجة نارية، بالسير برعونة بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بمحافظة القاهرة حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.