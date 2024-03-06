رفع 41  سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوراع والميادين

رفعت أوناش المرور، 41 سيارة ودراجة نارية متهالكة، من الشوراع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعادة المظهر الحضاري.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد شنت حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق

ونشرت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة إلتزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور.