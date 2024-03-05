الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إيقاف مخالفتي بناء وضبط إشغالات بالشروق

حملات بمددينة الشروق
حملات بمددينة الشروق

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق بأن لجنة الإزاله الفوريه بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير تمكنت من إيقاف مخالفتى بناء فى مهدها، حيث تمثلت المخالفات فى قيام أصحابهم بالشروع فى زيادة النسبة البنائيه بدورالسطح بالمخالفة لتراخيص البناء 

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وكشف المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق بأن اللجنه التي أشرف عليها عطية السيد رئيس أمن الجهاز، قامت بإزالة حوائط من الطوب  بعقار بالمنطقه التاسعه عمارات وكذلك إزالة شدة خشبية بالحى الأول شرق، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونيه ضد أصحاب المخالفات 

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام بالشروط البنائيه وعدم تنفيذ أعمال مخالفه وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون. 

فى السياق، أشار المهندس على سعد إلى إستمرار الحملات الصباحيه والمسائيه لمواجهة الظواهر العشوائية، وأسفرت الحملات خلال الـ48 ساعة الماضية على تحرير(محاضر متنوعه جاء فيها ضبط سيارتى  نقل قلاب ولودر يقوم  أصحابهم بنقل المخلفات بدون تصريح و3 تروسيكل نباش و2 بائع متجول وتم إقتياد المركبات إلى المخازن بالجهاز مع  إستكمال الاجراءات ضد المخالفين).

وأكد رئيس الجهازعلى عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.

رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس على سعد مدينة الشروق مواد البناء

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