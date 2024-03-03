ضبط 48 مُعدة مخالفة في حملة مكبرة بمدينة الشروق

قال المهندس علي سعد، رئيس جهازمدينة الشروق، إنه تم شن عدد من الحملات المكبرة خلال شهر فبراير الماضي، استهدفت رصد مُعدات النقل الثقيل والتروسيكلات المخالفة.

وأوضح المهندس علي سعد، أن مجهود الحملات أسفرت عن نتائج إيجابية لردع المخالفين، حيث تم تحرير 54 محضر مخالفة للمُركبات المضبوطة مع التحفظ عليها بمقر الجهاز، وجاءت المخالفات كالآتي: 19 سيارة نقل قلاب، 2 سيارة خلاطة، 2 سيارة مضخة.

وأسفرت الحملة أيضًا عن تحرير محاضر مخالفة لـ2 لودر يعمل صاحبيها داخل المدينة بدون الحصول على تصريح، وكذلك 4 قلاب يسير أصحابها بدون تشميع صناديق السيارات أثناء نقل المواد المحجرية، و4 قلاب تسريب رمال على نهر الطريق، و3 قلاب إلقاء مخلفات، و2 خلاطة يعملان ليلًا، بالإضافه إلى التحفظ على 10 تروسيكلات مخالفة لشروط الترخيص.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم استخراج 400 تصريح للمُعدات الثقيلة والسماح لأصحابهم بالعمل داخل المدينة طبقًا لمواعيد محددة.

كما وجَّه المهندس علس سعد، باستمرار الحملات الدورية المتنوعة التة من شأنها تحقيق الانضباط والنظام بمحاور مدينة الشروق، حيث يأتي ذلك حرصًا من جهاز مدينة الشروق على منع الظواهر العشوائية والتعامل معها بكل حسم حفاظًا على الصورة الحضارية للمدينة.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة الشروق، بأهمية تنفيذ تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتطبيق كل بنود قانون المجتمعات العمرانية الجديدة وإحالة المخالفين رسميًا للقانون دون تهاون.