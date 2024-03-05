سقوط 9 عناصر إجرامية قبل ترويج كميات ضخمة من المخدرات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (أسوان، الشرقية، جنوب سيناء، قنا، دمياط، الجيزة، البحيرة) جهودها في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) وبحوزتهما (3،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري "الهيروين، الشابو"- بندقية خرطوش وطلقتان – 2 سلاح أبيض– ميزان حساس).

وفى مديرية أمن الشرقية؛ ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرةقسم شرطة ثالث العاشر)، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش–بندقية خرطوش – 3 فرد محلى –عدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن جنوب سيناء؛ ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة طور سيناء) وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى"الأفيون، الآيس"- بندقية آلية - عدد من الطلقات – 4 خزينة – سلاح أبيض " كتر"- ميزان حساس).

وضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر) وبحوزته (1،200كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن قنا؛ ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة قوص) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة").

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة) وبحوزته (3كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو –كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ) وبحوزته (37 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن البحيرة؛ ضبط عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أدكو وبحوزته كمية لمخدر الحشيش- 50 وعاء بلاستيكى بها عدد من أشجار البانجو المخدر- 2000 شجرة من مخدر البانجو - 250 جرام من بذور البانجو – فرد محلى – عدد من الطلقات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3،5 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.