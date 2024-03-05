الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المناخ الزراعي ينظم ندوة حول تأثير التغيرات المناخية على الزراعة وسبل التكيف معها

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قام المعمل المركزي للمناخ الزراعي بتنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) في تدريب والعاملين والمستفيدين من خدمات المشروع بمحافظة اسوان على التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف في التغيرات المناخية.

وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع الوعي لدى القطاع الزراعي فيما يخص التغيرات المناخية وتأثيراتها وسبل التكيف معها،  وتحت رعاية د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.


وقال دكتور محمد عبدربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن المعمل بالتعاون مع باحثين من معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد الهندسة الزراعية ومعهد البساتين في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024  حول التغيرات المناخية وتأثيراتها، وطرح المشاركين العديد من الافكار العلمية التطبيقية التي قام المعمل بتنفيذها مثل حماية أشجار الفاكهة مستديمة الخضرة باستخدام التغطية بشبك التظليل بصورة كلية او جزئية وشرح الجوانب الفنية.

كما تم شرح الزراعة على مصاطب مرتفعة لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية ارتفاع منسوب سطح البحر على النباتات المنزرعة وهو ما قام به المعمل بموقع البوصيلي للزراعات المحمية، كما تم شرح استخدام الميكنة الزراعية من اجل تطبيق الادارة المزرعية المتكاملة والتي تساعد على تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية كما قام الباحثين من معهد المحاصيل الحقلية والبساتين بشرح الأصناف الجديدة والخريطة المحصولية والصنفية من أجل الزراعة في الوقت الملائم للحاصلات الزراعية واستخدام الاصناف النباتية المناسبة لكل منطقة مناخية.

وناقش الحاضرين تلك النقاط والمعوقات التي تقابلهم وكيفية التغلب عليها بالتعاون مع إدارة المشروع، كما طالب المزارعين بمزيد من تلك الدورات التدريبية للتعرف على التقنيات الحديثة بصورة مستمرة.

للمناخ للمناخ الزراعي مشروع الإستثمارات الزراعية محافظة أسوان التكيف في التغيرات المناخية السيد القصير وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية

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