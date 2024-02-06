الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المناخ الزراعي" و"سيل" ينظمان دورة تدريبية حول التقنيات الزراعية الحديثة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم مركز البحوث الزراعية، ممثل في المعمل المركزي للمناخ الزراعي برئاسة الدكتورعادل عبدالعظيم، وبالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)، دورة تدريبية للعاملين والمستفيدين من خدمات المشروع على التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف مع التغيرات المناخية.

وقال الدكتور محمد عبدربه، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن الباحثين بالمعمل قاموا بشرح التغيرات المناخية وتأثيراتها وطرح العديد من الأفكار العلمية التطبيقية التي نفذها المعمل، مثل حماية أشجار الفاكهة مستديمة الخضرة باستخدام التغطية بشبك التظليل بصورة كلية أو جزئية وشرح الجوانب الفنية.

شرح الزراعة على مصاطب مرتفعة

كما جرى شرح الزراعة على مصاطب مرتفعة لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية ارتفاع منسوب سطح البحر على النباتات المنزرعة، وهو ما قام به المعمل بموقع البوصيلي للزراعات المحمية، كما تم شرح كيفية إدارة نظم الزراعة بدون تربة وكيفية إدارة تلك النظم بصورة سهلة وميسرة لرفع الاستفادة من كفاءة استخدام المياه في ظل التحديات التي تواجهها الزراعة المصرية.

وفي هذا الشأن، جرى عرض النماذج المبسطة التي قام المعمل بتنفيذها وكيفية عمل المحلول المغذي والنباتات التي تتناسب مع تلك النظم والمواعيد المناسبة للزراعة وغيرها من الأمور الفنية، وتأتي هذه الدورة متوافقة مع توجه الدولة برفع كفاءة استخدام المياه وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة لتقليل الآثار الضارة للتغيرات المناخية.

مركز البحوث الزراعية المعمل المركزي للمناخ الزراعي الدكتورعادل عبدالعظيم مشروع الإستثمارات الزراعية دورة تدريبية خدمات المشروع

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